Brand in bedrijfspand in Rogat Brand in bedrijfspand in Rogat (foto: persbureau Meter)

ROGAT - In een bedrijfspand aan de Hessenweg in Rogat is vanavond brand uitgebroken. Het lijkt te gaan om een binnenbrand.

De brandweer heeft uit voorzorg opgeschaald naar grote brand. Het is onbekend wat er in het pand in brand staat.