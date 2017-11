Deel dit artikel:











Brand in bedrijfspand in Rogat [update] Brand in bedrijfspand in Rogat (foto: persbureau Meter)

ROGAT - In een bedrijfspand aan de Hessenweg in Rogat is vanavond brand uitgebroken. Het zou gaan om een evenementenbureau.

De brandweer schaalde uit voorzorg op naar grote brand. Meerdere brandweerkorpsen uit de regio werden gealarmeerd.



De brand ging gepaard met veel rook. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.