Blessure Bannink: streep door gedroomde voorhoede FC Emmen

VOETBAL - Het leek goed te gaan, maar halverwege de donderdagtraining stapte FC Emmen-speler Alexander Bannink toch van het veld. Een uurtje en een echo later bleek de middenvelder te geblesseerd om vanavond te beginnen tegen Helmond Sport. Daardoor kon trainer Dick Lukkien een streep zetten doo zijn gedroomde aanvalslinie.

"Klopt, want Mario Bilate, Anco Jansen en Cas Peters zijn spelers die je graag als basisspeler wilt opstellen", aldus Lukkien.Met targetman Mario Bilate, die sinds de eerste competitiewedstrijd weer basisspeler is, start de Drentse club in ieder geval met de twee spitsen die ook in de voorbereiding het aanvalsduo vormden: Bilate en clubtopscorer Cas Peters.Anco Jansen, die vorige week als spits speelde, zakt een linie en moet op het middenveld voor de creativiteit en de dreiging van afstand zorgen. Daarnaast had Alexander Bannink voor de loopacties met én ook zonder bal moeten zrogen. Die rol, maar dan op zijn eigen manier, zal naar alle waarschijnlijkheid Michael Chacon gaan invullen zoals hij dat eigenlijk het hele seizoen doet. "Dat is één van de opties die we hebben", aldus Lukkien. De overige twee middenvelders zijn ook vertrouwd, namelijk Youri Loen en Hilal Ben Moussa. Ook achterin wordt er niet geschoven.Helmond Sport is de nummer voorlaatst in de Jupiler League en heeft na 11 duels 7 punten. FC Emmen staat achtste en heeft negen punten meer . Op basis van de stand zou het duel in Brabant Emmen dus drie punten moeten opleveren. "Zo simpel is het wel", aldus Mario Bilate. "Ook al hebben ze in de laatste twee duels vier punten gepakt en wij maar één vind ik dat wij meer kwaliteit hebben."Helmond Sport - FC Emmen is vanaf 20.00 uur live te volgen op Radio Drenthe en via de liveblog op deze site.