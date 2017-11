'Ik heb alle vertrouwen dat Groningen betaalt voor Airport Eelde'

EELDE - Het stadsbestuur van Groningen wil geen twaalf miljoen euro investeren in het vliegveld op Eelde. De investering maakt deel uit van een toekomstplan voor de luchthaven.

De aandeelhouders en ondernemers zouden samen 46 miljoen in het vliegveld steken, maar aandeelhouder Groningen stad weigert nu over de brug te komen, en wil in ieder geval een stuk minder investeren.Ondernemer Marco de Jong van GRQ Business Network is erg druk geweest om ondernemers enthousiast te krijgen voor investeringen. Het nieuws uit Groningen stad is bij hem nog niet bezonken: "Ik zit nog in de ontkenningsfase. Ik wil niet geloven dat Groningen echt die investeringen niet gaat doen. De discussie moet nog plaatsvinden in de raad volgende week, en ik ken Groningen als een stad die zijn afspraken nakomt. Dus ik ga er vanuit dat dat geld er gewoon gaat komen."Volgens De Jong is er door ondernemers acht miljoen euro toegezegd als investering voor het vliegveld. "Dat komt nog bovenop de 46 miljoen van de aandeelhouders. Groningen Airport Eelde zit in de lift; er zijn meer vliegbestemmingen, er wordt drie keer per dag naar Londen gevlogen. En het vliegveld in Lelystad zit een beetje in de problemen, dus we moeten nú doorzetten met Eelde."De Jong maakt zich geen zorgen over de twaalf miljoen van de stad Groningen. "Ik heb er heel veel vertrouwen in dat het gewoon gaat lukken. Ik reken op de stad Groningen en de partijen in de coalitie om gewoon door te gaan. Ik kan het echt gewoon niet geloven, ik heb er nog steeds alle vertrouwen in dat het goed gaat komen."Begin volgende week komt de geldkwestie aan de orde in de Groningse gemeenteraad.