Radio Westerbork over Kristallnacht in nazi-Duitsland Bert Woudstra (85) voor de synagoge in zijn woonplaats Enschede. Hij herinnert zich de ontreddering van zijn ouders na de Kristallnacht levendig. (foto: Lydia Tuijnman/RTV Drenthe)

HOOGHALEN - Volgende week is het 79 jaar geleden: de Kristallnacht in nazi-Duitsland.

In de nacht van 9 op 10 november 1938 worden tijdens een georganiseerde pogrom tientallen synagogen aangestoken en duizenden joodse winkels en andere joodse bezittingen kort en klein geslagen. Honderden Joden worden vermoord. Hierna vindt de eerste grootscheepse arrestatie van Joden plaats.



Morgenmiddag is rond dit thema op Radio Drenthe een speciaal live-programma te horen: Radio Westerbork. Het programma wordt gemaakt in samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork.



Ooggetuige

In het programma praat presentator Sophie Timmer onder meer met ooggetuige Mirjam Weitzner-Smuk. Ze wordt geboren in Duitsland. Kort na de Reichskristallnacht zetten haar ouders haar op de trein naar Nederland. Ze wordt in 1943 bij een razzia opgepakt en naar Westerbork gestuurd. Daarna zit ze gevangen in Bergen-Belsen, Theresienstadt, Auschwitz en Märzdorf. Directeur Dirk Mulder van Herinneringscentrum schuift ook aan. Hij vertelt over de Reichskristallnacht en de gevolgen hiervan.



Ook hoort u een reportage over Bert Woudstra (foto). Hij wordt in 1932 in Enschede geboren. Hij heeft een Nederlands-Joodse vader en een Duits-Joodse moeder. Hij herinnert zich levendig wat voor effect de Kristallnacht op hem als 6-jarige jongen had.



Directeurswoning

De overkapping van de commandantswoning van Kamp Westerbork is morgen het decor van de radio-uitzending. Het gebouw deed aanvankelijk dienst als voormalige directeurswoning van Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork. Dit kamp werd ingericht na de Reichskristallnacht, als opvang voor de vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk. Ook over deze geschiedenis vertelt Dirk Mulder in Radio Westerbork.



Prins Claus Conservatorium

Het vioolduo Anna Czulsky en Alexandra Ruisz, beiden studenten van het Prins Claus Conservatorium in Groningen, voorziet het programma van muziek.



De uitzending is gratis bij te wonen. U kunt zich daarvoor melden bij de kampcommandantswoning op het kampterrein. Een pendelbus vertrekt vanaf het hoofdgebouw van het Herinneringscentrum en brengt u naar het kampterrein.



De uitzending op Radio Drenthe begint om 14.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Kom op tijd als u zeker wilt zijn van een plekje.



Locatie:

Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Oosthalen 8

9414 TG Hooghalen