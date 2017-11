Deel dit artikel:











Uitgeprocedeerde asielzoekers naar oude daklozenopvang Emmen De asielzoekers worden opgevangen op een locatie aan het Bendienplein (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De voormalige inloopvoorziening van het Leger des Heils aan het Bendienplein in Emmen is sinds deze week in gebruik als opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

De kerkelijke stichting Op ’t Stee heeft in beide huizen in totaal 18 vluchtelingen ondergebracht. Een groot deel van hen verbleef tot voor kort in de voormalige Voorhofkerk in de Emmer wijk Angelslo. Dit gebouw wordt omgebouwd tot medisch centrum en dus is met spoed een alternatieve locatie gezocht. De huur van de panden wordt betaald door de gemeente Emmen.





Buren bijgepraat

Voorzitter Bert Vastenburg van de stichting Op 't Stee heeft de buren van de panden aan het Emmer Bendienplein bijgepraat over de komst van de asielzoekers.



"Ik heb zoveel mogelijk mensen in de directe omgeving bezocht en bijgepraat. Ook heeft de wijkagent de sleutel, zodat hij eventueel kan ingrijpen. We verwachten trouwens geen overlast. Op ’t Stee huisvest al sinds 1999 asielzoekers en er zijn nooit problemen geweest. Deze vluchtelingen zijn uitgeprocedeerd. Als ze door de politie opgepakt worden, gaan ze direct de cel in. Dat weten ze heel goed en dus zijn ze heel voorzichtig", aldus de voorzitter.