Muzieklijst Harry's Blues zondag 5 november 2017

Hard Working Americans is een Amerikaanse band die in 2013 is opgericht om te spelen op een benefietconcert voor de slachtoffers van een grote overstroming in Boulder, Colorado. In de band o.a. singer-songwriter Todd Snider, guitarist en zanger Neal Casal en drummer Duane Trucks, de jongere broer van Derek Trucks. Het debuutalbum verscheen rond de jaarwisseling van 2013 en 2014. Met daarop allemaal covers. Dat pad werd snel verlaten en de volgende albums waren gevuld met eigen werk. Recentelijk verscheen een livealbum onder de titel We’re all in this together. Een prima band die terecht de naam supergroep verdiend.