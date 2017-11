Deel dit artikel:











Meer woninginbraken in Emmen Meer woninginbraken in Emmen (foto: pixabay.com)

EMMEN - In de Emmer wijken Bargeres, Noordbarge, Rietlanden en Parc Sandur is het aantal woninginbraken de laatste tijd toegenomen. In de afgelopen twee weken zijn er acht inbraken gemeld.





In de afgelopen week zijn er twee inbraken geweest, waarbij er nog naar getuigen gezocht wordt. Het gaat om een inbraak aan de Turkooisdreef afgelopen maandag, en een inbraak aan de Blauwe Reiger afgelopen woensdag. Wie iets vreemds heeft gezien, kan zich melden bij de politie.



