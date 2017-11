Stelling: Ik trek me niets aan van Ziekenhuis Top 100

ASSEN - Een mooie plek voor het Wilhelmina Ziekenhuis Assen in de Ziekenhuis Top 100.

Het WZA staat op de vijfde plek in de ranglijst van het AD en is het hoogst genoteerde Drentse ziekenhuis.Het AD stelde de ranglijst samen door de ziekenhuizen op 36 criteria te beoordelen . Deze criteria geven een indicatie van de medische kwaliteit van de ziekenhuizen, de organisatie van de zorg en de uitkomsten van operaties.Hecht u waarde aan de beoordeling van uw ziekenhuis in de ranglijst van het AD? Als u naar het ziekenhuis moet voor een controle of operatie, gaat u af op uw eigen ervaringen of pakt u toch liever de lijst erbij? Of kiest u simpelweg voor het ziekenhuis het dichtst bij huis?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat jouw reactie achter.Gisteren vroegen we u of niet-rokers recht moeten hebben op drie weken extra vakantie. Een meerderheid van 61 procent is het eens met de stelling. Er stemden 3.685 mensen.