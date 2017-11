Minister Schouten: onderzoek naar insectensterfte

Minister Schouten is geschrokken van de resultaten van het Duitse onderzoek naar insectensterfte. Dit laat zij de Tweede Kamer weten.

De minister reageert op vragen van de SP. Die partij vindt de grootschalige insectensterfte 'een urgent en zorgwekkend' probleem en vraagt de minister om in actie te komen.Minister Schouten deelt de zorgen van de SP. "Ik heb dan ook opdracht gegeven om een analyse te maken van de Nederlandse situatie."Ook in Drenthe is de situatie zorgelijk, volgens onderzoeker Rikjan Vermeulen. Hij doet onderzoek naar de keverpopulatie in het Dwingelderveld. "Er zijn veel soorten al verdwenen en wat nog rest zijn geen grote aantallen. Als dit een algemeen beeld is van de insecten dan gaan we wel problemen krijgen", zo stelt Vermeulen.