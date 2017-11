Deel dit artikel:











Assenaar schampt moeder van vriendin met bumper: 70 uur taakstraf De Assenaar schampte het slachtoffer met zijn bumper (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 22-jarige man uit Assen kreeg van de rechtbank 70 uur taakstraf, waarvan 30 voorwaardelijk, opgelegd. Hij reed vol gas langs de moeder van zijn vriendin en schampte met de bumper een van haar benen.

De man en zijn ‘schoonmoeder’ kregen op 17 mei van dit jaar ruzie over een geldkwestie bij het huis van zijn vriendin. De gemoederen liepen zo hoog op, dat de Assenaar uiteindelijk kwaad de auto instapte. Met gierende banden en loeiende motor trok hij op. Hij gaf op de oprit opeens een venijnig rukje naar rechts. De moeder kreeg zo een tik van de bumper. Ze hield aan de botsing een scheurtje in het botvlies en blauwe plekken over.



De Assenaar ontkende het gehele voorval in de rechtszaal. "Ik heb haar niet geraakt." Volgens hem schopte ze tegen de auto op het moment dat hij passeerde. Zijn vriendin bevestigde dit ook tegenover de politie. Ze was ook aanwezig in de rechtszaal.



Opgewacht met een bijl

De man en de moeder van zijn vriendin hebben een moeizame relatie. De advocaat van de verdachte haalde nog even aan dat de moeder de Assenaar ooit eens met een bijl had opgewacht.



De rechter achtte mishandeling in ieder geval bewezen. Of er opzet in het spel was, viel moeilijk te bewijzen. Maar het rijgedrag van de Assenaar keurde hij af. "Op de openbare weg dulden wij geen wildwestshow."



Het slachtoffer kreeg ook een schadevergoeding van 390 euro toegewezen.