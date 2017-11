Isa Zwart vertegenwoordigt Nedersaksisch op het Europees Songfestival voor minderheidstalen

EMMEN - Ze won dit jaar met Mamme See al het Drèents Liedtiesfestival, maar nu gaat de 17-jarige Isa Zwart ook Europa in met haar liedje. Ze doet begin december mee aan het Europees Songfestival voor minderheidstalen in het Italiaanse Udine.

Bert Kamping, de organisator van Stichting REUR kwam met het idee om het liedje van Zwart in te zenden. "Hij vroeg of wij ons op wilden geven. Het leek ons superleuk en we zeiden: 'stuur maar in en we zien wel of we worden uitgekozen'. En dat is gebeurd, heel leuk!", zegt Zwart.Volgens Zwart lijkt het festival voor minderheidstalen op het 'echte' Europees Songfestival. "Ik vind het wel soortgelijk. Qua kostuums hebben mensen ook wel aparte dingen aan, dus ik vind het er wel op lijken."Een vakjury koos acht finalisten uit meer dan dertig inzendingen uit heel Europa. "Ik ben ook heel benieuwd naar de andere deelnemers, ik heb nog niets gehoord. Wij vertegenwoordigen het Nedersaksisch."De andere zeven finalisten zingen liedjes in het Baskisch, Welsh, Friulisch, Occitaans, Retro-Romaans, Bretons en Galicies. De grote finale van het Europees Songfestival voor minderheidstalen vindt plaats op zaterdag 2 december.