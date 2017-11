Deel dit artikel:











Hurry-Up-trainer Martin Vlijm: Ik vind onze ploeg gewoon zielig Martin Vlijm: niet Beneleague-waardig (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - "Bij uitwedstrijden vind ik onze ploeg gewoon zielig. Aan de ene kant zie je een ploeg lopen met achttien spelers. En dan komen wij er met z'n achten aan", zegt Hurry-Up-trainer Martin Vlijm.

Geschreven door Karin Mulder

Hij is bezig aan zijn tweede seizoen bij Hurry-Up. Na de Europese successen van vorig jaar loopt het dit seizoen stroef bij de club uit Zwartemeer.



Te krappe selectie

Van de eerste zeven wedstrijden in de BENE-League, de competitie tussen de beste zes ploegen van Nederland en België, verloor Hurry-Up er vijf. Alleen tegen de twee zwakste ploegen wist Hurry-Up te winnen. En na afloop van iedere wedstrijd is de conclusie hetzelfde: de selectie is te krap. "Een speler die moe is of niet in vorm is haal je er normaal even uit. Dat gaat helaas niet. Als je reëel bent, heb je gewoon vijf spelers extra nodig", zegt Vlijm.



Vorig jaar debuteerde Hurry-Up in de BENE-League. Vlijm hoopte dat het een leerjaar zou zijn. Maar de selectie is dit seizoen nog minder. "Als je zoveel jaar bezig bent om op het hoogste niveau in de BENE-League te gaan spelen, dan verwacht je wel dat er een selectie staat van zestien spelers. Het is niet BENE-League-waardig wat we nu doen", verklaart Vlijm.



Weerstand op de training van TuS Haren

Met maar acht spelers en drie keepers is er op de training ook geen weerstand. Daarom werd afgelopen week de hulp van TuS uit het Duitse Haren ingeroepen. De ploeg uit de Oberliga wordt getraind wordt door oud-Hurry-Up-speler en trainer Martin de Hoop.



Volgens Ronald Suelmann voor dit moment een goede oplossing. "Het is niet het niveau waarop je normaal je wedstrijden speelt. Maar het is altijd meer dan de opblaaspoppen waarmee we hebben getraind. Dit niveau haalt ons tweede team ook niet. Maar dit is zeker een niveau waar we verder mee kunnen."



Omdat er binnen het team geen concurrentie is, wordt er ook minder hard geknokt op de training, volgens trainer Vlijm. "Dat geldt zeker voor vijftig procent, want spelen mogen ze toch." Maar ondanks alles hebben zowel de trainer als de spelers wel begrip voor het feit dat het bestuur, na de dure Europese successen van vorig seizoen, het huishoudboekje op orde moet brengen.



Dragan Vgroc

Mogelijk lichtpuntje voor de club is de 2.04 meter lange Kroaat Dragan Vgroc. Hij was afgelopen week op proef in Zwartemeer. Morgen wordt besloten of hij een contract krijgt.