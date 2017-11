Deel dit artikel:











Meppeler (17) aangehouden met 40 kilo illegaal vuurwerk Het vuurwerk dat werd gevonden (foto: Politie.nl)

MEPPEL - Een 17-jarige jongen is in Meppel aangehouden nadat in zijn huis 40 kilo illegaal vuurwerk werd gevonden.





Bij het gevonden illegale vuurwerk zaten onder andere cobra’s, nitraten en mortierbommen, vuurwerk dat valt onder de ‘Big Five’, het meest gevaarlijke vuurwerk.



De politie kwam de jongen op het spoor door onderzoek op het internet. Bij controle in zijn huis werd zo'n 40 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Daarnaast vonden agenten twee nepwapens en een werpster. Zowel het vuurwerk als de wapens zijn in beslag genomen.