Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Het eerste weekend van november staat voor de deur. De dagen worden korter, maar er is nog steeds genoeg te doen in onze provincie.

Wij zetten een paar tips voor dit weekend op een rijtje.In meerdere plaatsen in Drenthe is op zaterdag de open bedrijvendag. Dan kunt u een kijkje achter de schermen nemen bij tientallen bedrijven. Bekijk hier welke bedrijven in uw gemeente meedoen aan de open dag.In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen wordt zaterdag een kraammarkt gehouden. In totaal 45 standhouders komen naar het Asser ziekenhuis om hun waren aan te prijzen, te verkopen of informatie te geven. De kraampjes lopen uiteen van fotografen van babyportretten tot borstvoedingsdeskundigen. De kraammarkt duurt van 10.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis.In het C+B Museum in Grolloo wordt zaterdag het jaarconcert gehouden. Tussen 17.00 en middernacht treden Tony Tilotta Blues Band, BJ Hegen Blues Band, Robbert Fossen Blues Band, GG and the Cruisers en de Tom Veltien Band op. Een kaartje voor het evenement kost 20 euro.Bent u meer een jazzliefhebber dan kunt u terecht op het mini-festival Autumn Jazz in Assen. Het festival begint om 20.00 uur met optredens van onder meer Sophia Guenst, de Jazzbusters, de Forest Jazzband en Them Lewis Boys.Ook op zondag kunnen muziekliefhebbers hun hart ophalen. In hotel Brinkzicht in Vledder geeft de blaaskapel Fenntaler Musikanten uit Ede een optreden. Ze spelen polka's, walsen, marsen en solistische nummers. Hun repertoire bestaat uit Böhmische blaasmuziek. Het optreden begint om 14.30 uur en de entree is 7,50 euro.Heeft u minder op met Böhmische blaasmuziek, maar houdt u van Ierse folk, dan kunt u terecht in Westerbork. In Meursinge in Westerbork spelen dan The Fureys. De groep maakte 54 cd's in 39 jaar. Het concert begint om 15.00 uur. Een kaartje kost 20 euro.Molen De Hoop in Wachtum organiseert zondag voor de 13e keer een snert- en roggebroodtocht. Deelnemers worden met een busje naar de wandellocaties gebracht. Er zijn drie afstanden te wandelen. Namelijk 5, 10 en 17 kilometer. Deelnemers kunnen zich tussen 10.00 en 11.00 uur verzamelen bij de molen. Kosten van deelname zijn 7 euro.Op de begraafplaats en in de Jacobuskerk in Rolde wordt een lichtjesavond gehouden. De avond wordt georganiseerd vanwege het 100-jarig bestaan van de begrafenisvereniging in Rolde. De avond is van 18.00 tot 19.30 uur.