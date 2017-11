Deel dit artikel:











Haarband nekt gasdief: 80 uur taakstraf De man stal flessen propaangas (foto: Pixabay.com)

HOOGEVEEN/ZUIDWOLDE - Een 23-jarige man uit Hoogeveen is in de rechtbank van Assen veroordeeld tot 80 uur onvoorwaardelijke taakstraf. Twee jaar geleden ging hij aan de haal met vier gasflessen van werkvoorzieningsschap Alescon in Zuidwolde.

De man drong in de nacht van 11 op 12 oktober binnen op het terrein van Alescon door een gat te knippen in het hekwerk. Hij pikte vervolgens vier met propaangas gevulde flessen.



Op de terugtocht ging er kennelijk iets mis. De man verloor een haarband waar ook bloedsporen op achter waren gebleven. De politie wist de identiteit van de dader te achterhalen toen zijn DNA belandde in een databank.



De man vertelde de politie bij aanhouding dat hij nooit een haarband droeg en had geen idee waar het vandaan kwam. Meer wilde hij er niet over kwijt. Het DNA-bewijs was echter voldoende voor de rechter om hem schuldig te verklaren.