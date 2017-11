Familie Karst 'in shock' over vondst drugslab in hun boerderij

ZUIDWOLDE - De boerderij in Zuidwolde waar een drugslaboratorium is ontmanteld, is eigendom van de muzikale familie Karst uit Hoogeveen. Volgens zanger René Karst zijn z'n ouders 'totaal in shock' over de ontdekking.

Gisteren werd bekend dat de recherche Gelderland-Midden dinsdag in de boerderij aan de Leeuwenveenseweg 10 van Henk en Jannie Karst een drugslab heeft opgerold, waar vermoedelijk al sinds eind vorig jaar amfetamine en xtc werden gemaakt.Drie verdachten zijn op heterdaad betrapt bij het maken van de synthetische drugs in de boerderij en zijn gearresteerd. Het gaat om twee mannen uit Arnhem en een uit Wageningen.Het ouderlijk huis van René Karst aan de Leeuwenveenseweg werd verhuurd door zijn vader. "We zijn ons echt rot geschrokken toen we van de politie bericht kregen over wat er aan de hand was", aldus een aangeslagen René Karst. "We wisten van niks."De boerderij ligt op een afgelegen plek, honderden meters van de doorgaande weg, en staat te koop sinds de ouders van René Karst verhuisden naar een appartement in Hoogeveen. Maar omdat de verkoop niet wil vlotten, werd de boerderij verhuurd. René Karst, die er opgroeide met zijn zus Erika in een zeer muzikaal gezin, runde er jarenlang ook zijn eigen muziekstudio. Die verhuisde hij uiteindelijk naar Hoogeveen.René Karst wil verder weinig woorden vuil maken aan de hele zaak. "Ik heb er niks mee te maken. Ik zit zelf al tien jaar met mijn studio in Hoogeveen. Maar je snapt vast wel hoe vervelend dit allemaal is."De zanger zegt 'verder ook van niks te weten'. "Mijn vader verhuurde het. Maar we hadden allemaal geen idee. We mogen er ook drie maanden niet in, in verband met het onderzoek. Dat is alles wat we van de politie gehoord hebben", vertelt René Karst. "En ik ga nu weer muziek maken, daar ligt mijn hart."Na de vondst dinsdag is het drugslaboratorium in de boerderij direct ontmanteld. De recherche doet nader onderzoek naar de exacte rol van de drie verdachten in de handel in harddrugs en het maken van de synthetische drugs. Ook wordt gekeken naar de rol van de eigenaar, zo laat een politiewoordvoerder weten.