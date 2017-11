Bevlogen Hurry-Up-voorztitter Hendrikus Velzing is een drammert

Deel dit artikel:











Hurry-Up-voorzitter Velzing is ook eigenaar van Elektromotoren BV (foto: RTV Drenthe) Overdag houdt Velzing zich bezig met elektromotoren (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - "Hij werkt niet met een computer. Daarom moet alles wat in zijn hoofd zit meteen gebeuren. Wij noemen hem ook wel vaak een drammert." Dat zegt Rob Doornbos. Hij is samen met Hurry-Up-voorzitter Hendrikus Velzing uit Klazienaveen eigenaar van Elektromotoren BV in Emmen en Delfzijl.

Geschreven door Karin Mulder

Velzing is, met een korte onderbreking, al sinds 2008 voorzitter van handbalvereniging Hurry-Up uit Zwartemeer. Ook is hij daar voorzitter van de topsportcommissie en daarnaast draait hij ook nog bardiensten. De financiële man van z'n elektromotoren bedrijf in Emmen fungeert uit nood als penningmeester van de club.



Stapje terug doen

In december wordt de bevlogen bestuurder zestig. Hij wil zelf wel graag een stapje terugdoen. "Ik zou wel graag die verantwoordelijkheid als voorzitter kwijt willen. En dan zou ik wel gastheer willen zijn en bij de sponsorcommissie willen zitten", zegt Velzing.



De club is naarstig op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor en staat te springen om vrijwilligers. Maar de grootste uitdaging ligt voorlopig bij het eerste team. De krappe selectie moet aangevuld worden. Maar Velzing vindt dat trainer Vlijm ook nog wel wat meer uit deze groep kan halen.



"Hij is tenslotte trainer. Hij moet gewoon spelers beter maken. En als hij dat doet voor februari of maart dan heb ik er nog vertrouwen in dat we goede resultaten kunnen halen. Ik ben pas tevreden als we een prijs halen. Ik ben tevreden met de beker, maar het liefst wil ik de finale om het landskampioenschap halen", zegt Velzing.



Meer geld naar opleiding

Het gapende gat tussen het vlaggenschip en het tweede team verwijt hij zichzelf voor een deel. Het tweede team is weggezakt naar de eerste klasse: dat is het vijfde niveau van Nederland. Daarmee is de aansluiting met het eerste team volledig weg. "Dat is ook een fout van mij dat wij in het verleden te weinig geld van het eredivisie-team naar de opleiding hebben overgeheveld. Dat probeer ik komend jaar wel te doen."



'Ik ben totaal niet technisch'

Naast handbalvereniging Hurry-Up, is Velzing ook actief bij tafeltennisvereniging De Treffers uit Klazienaveen. Ook daar is hij voorzitter van de topsportcommissie. Verder zit hij namens Wakker Emmen in de gemeenteraad en is hij mede-eigenaar van Elektromotoren Emmen BV. Een bedrijf met een vestiging in Emmen en Delfzijl dat gespecialiseerd is in het wikkelen en reviseren van elektromotoren, pompen en ventilatoren.



"Ik ben totaal niet technisch, maar ik ben wel een commerciële man. Ik werd vroeger op alle scholen weggestuurd, want ik was alleen maar aan het pingpongen. En toen kwam ik via de LTS bij het arbeidsbureau en toen moest ik hier solliciteren. Ik ben hier altijd blijven hangen. Toen ik 29 was ben ik hier bedrijfsleider geworden en op m'n 44e heb ik het bedrijf overgenomen", zegt Velzing. "Omdat ik eigen baas ben kan ik ook veel onder werktijd doen voor de club. Werknemers doen ook vaak klusjes voor Hurry-Up", besluit Velzing.