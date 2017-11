Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Schoenmaker blijf bij je leest Johan Derksen

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over Gerard Kemkers.





Derksen heeft het niet op oud-topsporters die een baan in de voetbalwereld ambiëren. Zo ziet Derksen graag dat kinderen zwemles krijgen van een zwemleraar, terwijl bij FC Groningen een schaatscoach de trainers en talenten begeleidt.







De oud-schaatscoach is tegenwoordig manager topsport en talentontwikkeling bij FC Groningen. De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.