Ondernemend: Emmen moet oppassen dat er niet te veel horeca komt

EMMEN - De gemeente Emmen, Horeca Drenthe en horecaondernemers kijken samen naar het aantal horecabedrijven in de gemeente Emmen. Volgens voorzitter Ton Duivenvoorden van Horeca Nederland afdeling Drenthe is de grens zo'n beetje wel bereikt.

Duivenvoorden is te gast in Ondernemend op TV Drenthe. In het dagelijks leven is hij manager bij het Van der Valk-hotel in Emmen. En ook daar zitten ze niet stil. "We gaan ons hotel weer upgraden. De hotelkamers worden aangepakt. Je merkt dat de gasten wat meer luxe willen." Juist die luxe is volgens Duivenvoorden iets dat door gasten wordt gewaardeerd. Die kwaliteitsslag moet in Drenthe nog veel meer gemaakt worden.Koen Ronner is als directeur van de Rabobank druk bezig met het in elkaar schuiven van verschillen bankorganisaties in Drenthe. Zo moet het kantoor Borger-Westerbork-Klenckeland samen gaan met de organisatie in Zuidwest-Drenthe. Een pittige klus volgens Ronner. "Maar je zal zien dat straks nog veel meer bankzaken via bijvoorbeeld de telefoon gaan. En samen kunnen we klanten beter van dienst zijn en hebben we meer kennis in huis."Volgens Ronner is duidelijk te merken dat bedrijven in Drenthe meer investeren. Bovendien durven ze nu ook meer. Op die groep ondernemers gokt Vanessa Porcu uit Emmen. Ze is twee jaar geleden het bedrijf Business at Sea begonnen. "Wij zorgen er voor dat bedrijven cursussen en sessies kunnen houden op een cruiseschip ergens in de wereld. Als je op de boot stapt, ben je ook weg en heb je alle aandacht voor de cursus. Je mobiel doet het niet."Het lijkt op de ouderwetse 'heidesessies', maar dan op een schip ergens in de wereld. Het is een fenomeen waar het grote gros van de bedrijven in Nederland nog aan moet wennen. Maar Porcu is er van overtuigd dat er een markt is.