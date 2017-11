Deel dit artikel:











Frits Heukers uit Odoorn wil 8.000 euro ophalen met marathon van New York Frits Heukers loopt zondag de marathon van New York voor het goede doel (foto: familie Heukers)

NEW YORK - Frits Heukers uit Odoorn wil zondag tijdens de marathon van New York maar liefst 200 euro per kilometer aan het goede doel doneren.

Heukers is vandaag aangekomen in New York. Hij wil in totaal 8.000 euro bijeen lopen voor de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. "Het was wel een lange reis, maar het gaat uitstekend. Ik sta er volgens mij goed voor. Niet te veel slenteren door de stad vandaag, zodat ik zondag uitgerust aan de start verschijn. De conditie is goed", aldus Heukers.



Kilometers omzetten in geld

Heukers wilde aanvankelijk minimaal 4.250 euro binnenhalen en dat is twee dagen voor de marathon al gelukt. "Het tikt mooi aan. Ik denk dat ik nu een kleine 4.500 euro binnen heb. Er kunnen nog steeds sponsoren aanhaken, want het is voor het goede doel. Het is fantastisch dat mijn trainings- en wedstrijdkilometers worden omgezet in geld voor dat doel."



Ellende

De hardloper uit Odoorn is in januari gevraagd. "Toevallig had ik daarvoor al nagedacht om deze marathon te lopen. Nu is er een goed doel aangekoppeld. Het is voor het Beatrix Kinderziekenhuis, zodat ouders en kinderen tijdens hun verblijf in Groningen een wat aangenamer en prettiger verblijf hebben. Ze maken al genoeg ellende mee."