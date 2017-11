Deel dit artikel:











Droom Harry Muskee komt alsnog uit: blues cursus voor kinderen Harry Muskee (foto: archief RTV Drenthe)

GROLLOO - Drentse bluesliefhebbers en -kenners onderzoeken of er vanaf volgend jaar bluescursussen op Drentse basisscholen gegeven kunnen worden.

Het initiatief hiervoor wordt genomen door onder andere Albert Haar van het C+B Museum in Grolloo, zangeres Martijje Lubbers en Koert Broersma van Blues in Grolloo.



Geen mausoleum

"Toen Harry nog leefde hoopte hij dat het C+B Museum geen mausoleum zou worden. Met andere woorden: hij wilde dat het meer zou zijn dan een terugblik op het verleden", vertelt Koert Broersma.



"Hij vond het fantastisch als ook jongeren de kans zouden krijgen om in aanraking te komen met de bluesmuziek", zegt Broersma. Daarom wordt nu een cursus ontwikkeld door Lubbers en Albert Haar.



Inhoud nog onduidelijk

"Als die cursus er is komt er eerst een try-out op een basisschool in Grolloo.Om te zien of het basisonderwijs daarin geïnteresseerd is", legt Broersma uit. Het is nog niet duidelijk hoe de bluescursus er inhoudelijk uit moet gaan zien.