PVV doet in Assen toch niet mee aan raadsverkiezingen

ASSEN - De PVV doet in Assen toch niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De partijleiding in Den Haag heeft dat besloten.

Er zijn te weinig geschikte kandidaten voor een goede lijst in de provinciehoofdstad, zo heeft de PVV Drenthe deze week te horen gekregen. Ook zet de partijleiding vooral in op die gemeenten, waar de PVV met de landelijke verkiezingen bij de bovenste drie eindigde.De Asser PVV-kandidaat Teun Kijf is teleurgesteld. "Ik vind dit echt heel jammer. We hadden een goede groep met vijf kandidaten. Maar helaas komt er geen goedkeuring vanuit Den Haag. Ze vinden het te weinig. Dan houdt het voor ons op", aldus Kijf.Afgelopen maand deed de Asser PVV-kandidaat nog een oproep, om meer geschikte kandidaten te krijgen voor de lijst in Assen. Er waren tot dan toe vier kandidaten uit Assen, die ook bijna wekelijks naar het Drentse PVV-klasje gingen, dat onder leiding stond van PVV-Statenfractievoorzitter Nico Uppelschoten."Misschien krijgen we een kans bij de Statenverkiezingen", zegt Kijf. De Drentse PVV-voorman Nico Uppelschoten wil niks zeggen over het wel of niet meedoen in Assen. "Ik kan niets bevestigen, noch ontkennen. We hebben afgesproken als PVV eind november bekend te maken waar we straks meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen", aldus Uppelschoten.