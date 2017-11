Deel dit artikel:











De strijd om de eerste marathon op natuurijs kan beginnen De symbolische start voor de aanleg van de bouw (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper) De toekomstige ijsbaan (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

NIEUW-BUINEN - In Veenoord en Noordlaren kunnen ze hun borst nat maken. In Nieuw-Buinen is vandaag een begin gemaakt met de aanleg van een nieuwe ijsbaan. En de ijsvereniging is ambitieus, want Nieuw-Buinen wil de eerste marathon op natuurijs organiseren.

Geschreven door Ineke Kemper

Vanmiddag was de symbolische start voor de aanleg van de bouw. "Maandag gaan we beginnen met de werkzaamheden", vertelt Monique Wessels van de ijsvereniging. "De grond moet worden vlak gemaakt. Er wordt een speciaal doek neergelegd en daar komt puin bovenop. Dan komt er een asfaltlaag en daar moet dan het water op voor een ijsvloer."



Skeeleren en schaatsen

De baan wordt 333 meter lang. In de zomer kun je er op skeeleren en in de winter schaatsen. In het midden komen parkeerplaatsen. Die worden gebruikt door de voetbalvereniging en de kerk. En dat kost zo'n 200.000 euro. Die heeft de ijsvereniging bij elkaar gekregen via subsidies.



De nieuwe baan is hard nodig. Tot afgelopen jaar liet de ijsvereniging een weiland onder water lopen. Maar voordat er een mooie ijslaag op lag, moest je wel even geduld hebben. Met deze nieuwe ijsbaan is één nacht met flinke vorst genoeg.



Concurrentie voor andere ijsverenigingen

En dus kan de ijsvereniging zich naast Veenoord, Noordlaren en Haaksbergen mengen in de strijd om de eerste marathon op natuurijs. "Ja daar gaan we wel voor. In eerste instantie ligt deze baan er voor de leden, maar als de mogelijkheid zich voordoet dan gaan we dat wel proberen", vertelt een enthousiaste Wesels.



Enkele mannen van de vereniging zijn het afgelopen jaar al in Noordlaren geweest om de kunst af te kijken. Half december moet de baan er liggen en dan is het alleen nog wachten op Koning Winter.