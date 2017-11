Treant Zorggroep: Er is ruimte voor verbetering

ASSEN/HOOGEVEEN - "Er is ruimte voor verbetering", meent Carla van de Wiel van Treant Zorggroep als reactie op de Ziekenhuizen Top 100 van het Algemeen Dagblad.

Ondanks de ruimte voor verbetering is Van de Wiel blij dat 'iedere ziekenhuislocatie' van Treant het beter is gaan doen. "Als ik kijk naar Bethesda in Hoogeveen dan scoort het ziekenhuis beter dan vorig jaar. Het maakt de grootste verbeterslag ten opzichte van de andere twee ziekenhuislocaties (in Emmen en Stadskanaal, red.)."In de lijst, die anders dan de naam doet vermoeden dit jaar uit 72 ziekenhuizen bestaat, eindigden het Scheper Ziekenhuis in Emmen en het Isala Diaconessenhuis in Meppel eveneens laag in de ranglijst: respectievelijk 50 en 62. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen eindigde op plek 5.Hoewel het Wilhelmina Ziekenhuis twee plekken is gezakt ten opzichte van vorig jaar, is bestuursvoorzitter Boudewijn Ponsioen tevreden met de uitslag. "Het is fantastisch. Vorig jaar zijn we ook heel hoog geëindigd en dit jaar weer. Het is een ongelooflijk mooi compliment voor alle medewerkers in het ziekenhuis."Ondanks dit goede bericht zullen er 'ongetwijfeld dingen zijn' die in het WZA verbeterd moeten worden, meent Ponsioen. "Daar kijken we ook heel goed naar. Dat pakken we op en daar gaan we mee aan de slag."Beide ziekenhuizen besteden veel aandacht aan de zorgverlening. Zo hopen ze volgend jaar nog hoger in de lijst te komen. Ponsioen: "Je wil graag ieder jaar beter worden. Natuurlijk wil ieder ziekenhuis dat, dus je moet ook steeds beter je best doen om ook op die plek boven in de top 100 te blijven."Ook Treant Zorggroep wil zich verbeteren. "We gaan ervoor, om in voetbaltermen te blijven, om van het rechterrijtje naar het linkerrijtje te gaan."Toch lijken de inwoners van Drenthe zich niet veel van de uitslag aan te trekken. "Zolang ik mijn zorg krijg vind ik het goed", geeft een vrouw aan. Een ander geeft aan zich wel te willen verdiepen in de ziekenhuizen wanneer ze een complexe behandeling moet ondergaan. Ondanks dat geeft ruim 70 procent van de mensen die gereageerd hebben op onze stelling zich niets aan te trekken van deze ranglijst.De Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad wordt elk jaar opnieuw gehouden. Er wordt naar 36 verschillende criteria gekeken. Deze criteria veranderen jaarlijks. Sommige criteria vervallen, worden toegevoegd of aangepast. Dat verklaart volgens het AD de soms grote verschillen in de ranglijst.Specialistische en academische ziekenhuizen worden niet meegerekend omdat deze ziekenhuizen complexere zorg verrichten met meer risico's op complicaties.