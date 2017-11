Directeuren van Bikkel Groep blijven langer vast zitten

HOOGEVEEN - De twee directeuren Jeroen K. en Henri F. van detacheringsbedrijf Bikkel Groep blijven langer vast zitten.

De twee mannen worden verdacht van miljoenenfraude. Afgelopen dinsdag viel de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) binnen bij het bedrijf.Het bedrijf bedacht een constructie waarbij de Letse medewerkers in Nederland werden gedetacheerd en daar geen loon, maar een stagevergoeding kregen. Op die manier betaalden ze minder belasting."Ze verhuren mensen als uitzendkrachten en vragen van werkgevers een bedrag dat gelijkstaat aan een uitzendloon van 1.500 tot 1.800 euro per maand per werknemer", legt Masja Zwart van vakbond FNV uit."Wat ze vervolgens naar die werknemers deden, was een onbelaste stagevergoeding uitkeren van 500 tot 700 euro per maand. Het verschil was dan voor Bikkel, is wat ik eruit opmaak", stelt Zwart.De twee mannen zitten in ieder geval nog de komende 14 dagen vast.