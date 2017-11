Plannen Jan Voortman gaan door: 'Ik denk dat hij daar heel gelukkig van wordt'

ORANJE - De plannen van Jan Voortman, de markante tuinder uit Oranje, gaan door. Dat vertelden zijn partner en vriend afgelopen dinsdag op Radio Drenthe.

Voortman overleed eind juni dit jaar. Na de dood van de ondernemer kwamen regelmatig vrienden langs met allerlei ideeën. Die zijn bij elkaar gebracht. Samen willen ze het gedachtegoed van Voortman vormgeven."Ik hoop dat het voor heel veel mensen iets fijns betekent en iets fijns gaat worden", vertelt zijn partner Sieta Meijering nu.Toen Jan overleed liet hij zijn partner Sieta achter op het tuinbedrijf. Ze probeerde het een tijdje te runnen, maar het bleek toch te veel en te groot. Toen ze na Jans overlijden in wat rustiger vaarwater kwam, kwamen er ook steeds meer mensen langs. "Dan krijg je mensen aan de keukentafel en die zijn geïnteresseerd hoe het met jou is, maar vooral ook hoe het nu verder moet." De vrienden staken de koppen bij elkaar en kwamen tot het besluit: Jans plannen moeten door.Hoe de invulling van de kas op het terrein van Sieta en Jan er straks exact uit moet zien is nog onduidelijk. Zeker is wel dat het iets met groente wordt. "De intentie is om een coöperatie te starten", vertelt Jans vriend Rex Hendriksen. "Als jij als aandeelhouder ons kan vertellen: 'Goh, ik heb behoefte aan die en die groentes', die kunnen we dan kweken in de eetbare tuin die ooit door Jan is gestart."De plannen sluiten volgens Jans vrienden naadloos aan bij zijn gedachtegoed. "We kunnen het nooit doen zoals hij het deed", vertelt Sieta. "Dat kan niet, want hij is er niet meer. We kunnen alleen onze invulling geven aan zijn ideeën en daarmee aan de slag gaan. Ik denk dat hij daar heel gelukkig van wordt."