Liveblog: FC Emmen laat het afweten in Helmond: 3-1 (gesloten) Begint FC Emmen de tweede periode met een zege?

VOETBAL - Voor FC Emmen begint vanavond in Helmond de strijd om de tweede periodetitel. Helmond Sport is de nummer 19 in de Jupiler League, FC Emmen de nummer 8 en dus ook de grote favoriet vanavond.





Helmond Sport won in de eerste elf duels slechts één keer en is met zeven punten slecht aan het seizoen begonnen. Toch pakte de ploeg van trainer Roy Hendriksen in de afgelopen twee duels vier punten.



Volg Helmond Sport - FC Emmen



Voor het eerst, sinds RKC uit, start spits Mario Bilate weer in de punt van de aanval naast Cas Peters. Alexander Bannink is geblesseerd en dus vormen Hilal Ben Moussa, Youri Loen, Michael Chacon en Anco Jansen het middenveld.Helmond Sport won in de eerste elf duels slechts één keer en is met zeven punten slecht aan het seizoen begonnen. Toch pakte de ploeg van trainer Roy Hendriksen in de afgelopen twee duels vier punten.Volg Helmond Sport - FC Emmen live op Radio Drenthe of volg de liveblog hieronder...