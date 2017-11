Deel dit artikel:











Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland bundelen krachten voor 'optimale ouderenzorg' Alberts strijdt voor optimale ouderenzorg (foto: ANP/Lex van Lieshout)

ASSEN - Revalidatiegames, slimme bedden of autonome woningen. Het zijn allemaal middelen en ontwikkelingen die ervoor kunnen zorgen dat ouderen steeds langer zelfredzaam zijn.

Momenteel zijn er verschillende partijen met elk hun eigen idee bezig, maar dat gaat veranderen. Verschillende bedrijven en scholen in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland gaan de krachten bundelen voor zogeheten optimale ouderenzorg.



Producten ontwikkelen

Piet Alberts is projectleider van dit initiatief. "Het idee komt uit Drenthe en Emsland, over de grens in Duitsland. We gaan een zevental producten ontwikkelen en testen."



"Een aantal producten is nog niet op de markt. Een van de producten is een robot. Die gaan we ontwikkelen voor fysiotherapie. De robot geeft ook aanwijzingen en die kun je thuis gebruiken, dus je hoeft dan niet per se naar een fysio toe", legt Alberts uit.



Proefwonen

Een ander voorbeeld van zelfredzaamheid is een aangepaste woning. "Een woningbouwvereniging uit Gieten gaat een ruimte inrichten waar je kunt proefwonen."