Meepraten in Cassata: Drenthe moet geen enkele overlast van Lelystad Airport pikken

ASSEN - Drenthe moet geen enkele overlast van Lelystad Airport pikken. Dat is de stelling morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata, waarover u kunt meepraten.

Met de komende uitbreiding van Lelystad Airport, als overloop van de luchthaven Schiphol, krijgt de regio Zuidwest-Drenthe in de toekomst te maken met veel vliegverkeer naar deze regionale luchthaven. Het gaat dan vooral om vakantievluchten.Een van de aanvliegroutes van Lelystad loopt over de zuidwesthoek van Drenthe richting de Flevopolder. Vliegtuigen zetten de daling in bij Appelscha en komen bij dorpen als Frederiksoord en Vledder op een hoogte van 1800 meter over. Ook kan het voorkomen dat vliegtuigen boven het Holtingerveld bij Havelte 'even in de wachtkamer worden gezet', voordat ze op Lelystad mogen landen.De gemeenten in de regio dachten aanvankelijk dat ze er maar weinig hinder van zouden ondervinden, maar bewoners en politieke partijen in het gebied vrezen het ergste. Die willen dat de lokale overheden, en ook de provincie, in actie komen om ervoor te zorgen dat hen in de toekomst toenemend vliegtuiglawaai bespaard blijft.Inmiddels hebben de gemeenten Meppel, Westerveld en de provincie Drenthe samen een brief gestuurd naar de verantwoordelijk minister. Daarin eisen ze dat de Drentse inwoners zo weinig mogelijk last krijgen van het drukke vliegverkeer dat straks op Lelystad landt. Ook willen ze weten wat de gevolgen van de dalende vliegtuigen zijn voor de natuurgebieden in die regio, zoals het Holtingerveld en het Drents-Friese Wold.Maar is dat voldoende? Moeten de overheden niet meer doen om te voorkomen dat inwoners van de zuidwesthoek en de natuurgebieden in de nabije toekomst de dupe worden van de forse uitbreiding van vliegveld Lelystad. In Cassata zijn morgenmiddag gedeputeerde Henk Brink, D66-Statenlid Jurr van Dalen en DSSW-raadslid Geke Kiers van Westerveld te gast. Cassata begint om 12.00 uur.De stelling in Cassata luidt:Meepraten kan via de Facebookpagina van RTV Drenthe of via twitter @rtvdrenthe