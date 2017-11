Stad Groningen trekt niet meer dan 6 miljoen uit voor vliegveld Eelde

GRONINGEN - De gemeente Groningen wil 6 miljoen euro uittrekken voor Groningen Airport Eelde. Dat staat in een brief die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

RTV Noord berichtte gisteren dat het college niet de gevraagde 12 miljoen euro op tafel wil leggen, maar de raad voorstelt om een lager bedrag te investeren. Nu is duidelijk geworden dat de gemeente Groningen niet verder wil gaan dan 6 miljoen, meldt de omroep Voor de noodlijdende luchthaven ligt een toekomstplan klaar waarvoor 46 miljoen euro nodig is. De vijf aandeelhouders zouden dit bedrag samen moeten ophoesten. Assen, Tynaarlo en de provincies Drenthe en Groningen hebben al besloten bij te dragen. De stad Groningen bezit 26 procent van de aandelen, wat neer komt op een bijdrage van 12 miljoen.Ook schrijft wethouder Joost van Keulen in de brief dat de stad van de aandelen af wil. De eventuele opbrengst gaat naar Eelde.Het totaalbedrag voor de luchthaven komt dan op 40 miljoen in plaats van 46, maar volgens het college moet dit voldoende zijn. Het bedrijfsleven heeft volgens trekker Harm Post ook meer dan acht miljoen toegezegd. Daarnaast komt er 2,5 miljoen uit de Regio Groningen Assen. "Naar ons oordeel is daarmee sprake van een solide economische basis voor de toekomst van GAE NV."