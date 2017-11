Deel dit artikel:











Brand in vakantiehuisje Midlaren De brand heeft binnen veel schade aangericht (foto: Persbureau Meter)

MIDLAREN - In een vakantiehuisje in Midlaren heeft vanavond brand gewoed.

Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In het huisje is flinke schade. Volgens ooggetuigen zijn er geen gewonden.