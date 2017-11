Deel dit artikel:











Brand in vakantiehuisje Midlaren mogelijk aangestoken [update] De brand heeft binnen veel schade aangericht (foto: Van Oost Media)

MIDLAREN - In een vakantiehuisje aan het Meerzicht in Midlaren heeft vrijdagavond brand gewoed.

De politie zegt rekening te houden met brandstichting. In het huisje is flinke schade. Het pand is afgelopen nacht bewaakt, vandaag start het onderzoek naar de oorzaak van de brand.