Zwak FC Emmen gaat onderuit in Helmond: 3-1

VOETBAL - FC Emmen is de tweede periode gestart met een zeer zwakke wedstrijd in Helmond. De ploeg van trainer Dick Lukkien ging kansloos onderuit: 3-1.

Youri Loen schoot FC Emmen in de 12e minuut nog schitterend naar 1-0 uit een vrije bal nadat Michael Chacon nog een enorme kans onbenut liet. Maar na dat eerste kwartier zakte de Drentse club indivdueel en ook als collectief door de ondergrens.Na de 1-0 trok Helmond Sport de wedstrijd volledig naar zich toe. Emmen-debutant Kjell Scherpen wist de eerste drie inzetten op de gelijkmaker nog te pareren, maar was bij de vierde poging kansloos. Spits Arne Laudts kopte geheel vrijstaand binnen: 1-1.In de tweede helft wist Emmen het tij niet te keren. Sterker nog, het ging eigenlijk steeds slechter. Invaller Steven Edwards werd uiteindelijk de matchwinner voor de ploeg die de drie punten ook meer dan verdiende. Met twee treffers bepaalde de invaller de eindstand op 3-1. Het was aan Scherpen te danken dat de uitslag niet veel hoger uitviel. "Ik ben wel tevreden, maar ja.. daar koop ik niet zoveel voor", aldus Scherpen."Dit was de slechtste wedstrijd van het seizoen", aldus Dick Lukkien na afloop. "Natuurlijk zullen er mensen zijn die zeggen we dat in een dip zitten na drie duels en slechts één punt, maar dat vind ik niet. Feit is wel dat het beter moet over twee weken tegen Almere City FC."FC Emmen zakt door de nederlaag van de 8e naar de 9e plaats en heeft nu 16 punten uit 12 duels.