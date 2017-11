Uitslagen en stand in Jupiler League: FC Emmen zakt naar plek 9

VOETBAL - FC Emmen is door de 3-1 nederlaag, gisteravond bij Helmond Sport, gezakt naar de 9e plaats in de Jupiler League. De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft nu 12 wedstrijden gespeeld en 16 punten.

Zwak FC Emmen onderuit in Helmond

NEC is de nieuwe koploper. De formatie uit Nijmegen won zelf thuis met 3-1 van Cambuur en Jong Ajax kreeg op eigen veld een ongenadig pak slaag van De Graafschap. Het werd 0-5.Hieronder alle uitslagen in de Jupiler Leaugue:FC Dordrecht - FC Den Bosch 0-3MVV Maastricht - RKC Waalwijk 0-0NEC - SC Cambuur 3-1FC Volendam - Jong PSV 1-0Fortuna Sittard - FC Oss 4-0Helmond Sport - FC Emmen 3-1Telstar - Go Ahead Eagles 3-1Jong Ajax - De Graafschap 0-5Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 1-2Almere City FC - Jong AZ 3-2De stand in de Jupiler League is na wedstrijd nummer 12 als volgt:1. NEC 12-272. Jong Ajax 12-263. Fortuna Sittard 12-234. Telstar 12-235. De Graafschap 12-216. FC Den Bosch 12-197. FC Oss 12-198. Go Ahead Eagles 12-179. FC Emmen 12-1610. MVV 12-1611. FC Eindhoven 12-1512. Jong PSV 12-1313. Jong AZ 12-1314. Almere City FC 12-1315. FC Dordrecht 12-1016. Helmond Sport 12-1017. Cambuur 12-918. RKC 12-919. Jong FC Utrecht 12-920. FC Volendam 12-7