Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - Is zes keer dan scheepsrecht voor ACV? Komt de ploeg van trainer Fred de Boer voor het eerst met een punt of meer terug van een uitduel? Tegenstander van de Assenaren vanmiddag is Jong FC Twente.

De beloften van de eredivisieclub staan na tien duels 10e in de 3e divisie, met 14 punten. ACV staat daar één plek en drie punten onder. Het duel in Enschede begint om 16.00 uur.In de hoofdklasse B ontvangt het HZVV een ploeg die op dit moment onder de degradatiestreep staat: NSC Nijkerk. Een zeer belangrijk duel dus voor de manschappen van Gert van Duinen. HZVV heeft namelijk drie punten meer dan NSC en een wedstrijd meer gespeeld. Bij winst haken de Hoogeveners weer aan bij de brede middenmoot in de hoofdklasse.In de 1e klasse E speelt Noordscheschut een duel met soortgelijke belangen als HZVV. Thuis wacht namelijk een andere club die niet al te best aan het seizoen is begonnen, namelijk Blauw Wit'34. De gasten hebben 7 punten uit zes duels en Noordscheschut heeft er 6 uit zes.In de 2e klasse J gaat medekoploper FC Klazienaveen op bezoek bij middenmoter Zuidhorn, terwijl Pelikaan S (die andere koploper in de deze klasse) thuis in NEC Delfzijl een andere middenmoter ontvangt.Het nog ongeslagen LTC uit Assen wil zo snel mogelijk terug naar de tweede klasse en is op dit moment met 16 uit 6 koploper in de 3e klasse D. Het duel van vanmiddag in Nieuwlande tegen SCN mag geen probleem zijn, want SCN staat laatste met 1 uit zes.Veenhuizen kan de koppositie grijpen in de 4e klasse C. Als de ploeg thuis minimaal een punt weet te pakken tegen De Sweach dan gaat het Harkema Opeinde voorbij. Die laatste ploeg, net als Veenhuizen nog ongeslagen met 16 uit 6, is namelijk vrij vandaag.Een interessant duel vanmiddag is ook CSVC - Achilles 1894 in de 4e klasse E. CSVC, vorig seizoen gedegradeerd, gold toch als één van de titelfavorieten, maar stelt tot nu toe teleur met 6 uit 5. Achilles 1894 is de trotse koploper met 15 uit 6.Bekijk hieronder het complete programma in het zaterdagvoetbalCapelle - Jong Almere City FCVVOG - SpakenburgJong FC Volendam - DVS'33Spijkenisse - ASWHDOVO - ONS SneekScheveningen - ODIN'59Jong FC Groningen - Harkemase BoysQuick Boys - Magreb'90Jong FC Twente - ACVDFS Opheusden - HuizenEemdijk - SV UrkExcelsior '31 - AjaxSC Genemuiden - BerkumHZVV - NSC NijkerkSDC Putten - AZSVSparta Nijkerk - CSV ApeldoornZuidvogels - StaphorstBe Quick D - GroningenDrachtster Boys - ZeerobbenNoordscheschut - Blauw Wit'34Oranje Nassau - PKC'83Balk - GorechtOlde Veste'54 - WinsumVEV'67 - BuitenpostZuidhorn - FC KlazienaveenGramsbergen - FC MeppelNieuwleusen - DrenthinaOmlandia - De WeideGroen Geel - DZOHPelikaan S - NEC DelfzijlBedum - DESZLoppersum - Aduard 2000HFC'15 - Onstwedder BoysDVC Appingedam - MamioStadspark - GlimmenBoerakker - Be Quick 1887ONR - NiekerkThe Knickerbockers - NoordwoldeOZC - ZZVVFit Boys - LuttenSVN'69 - Hardenberg'85BSVV - TonegoFDS - SCD'83Hollandscheveld - HoogeveenSCN - LTCVENO - DelfstrahuizenNagele - VHKWolvega - TolbeekVitesse'63 - HeegSleat - CreilSVM - SVBS'77RWF - OpendeVeenhuizen - De SweachVIOD - Friese BoysHaulerwijk - OostergoASC - RottevalleRopta Boys - ODVHelpman - BorgerElim - LycurgusTiendeveen - SVBOCSVC - Achilles 1894HS'88 - FC ZuidlarenNWVV - VMC AmicitiaEns - Boornbergum'80Bakhuizen - SWZ Boso SneekHeerenveen - BlokzijlMSC - IJVCHJSC - WoudsendEspel - HielpenNKVV - Veendam 1894SC Angelslo - VVAKErica'86 - MusselWVV - VEVWildervank - DamacotaSETA - VCG