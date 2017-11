Debutant Kjell Scherpen enige lichtpuntje bij FC Emmen: het was ondermaats

VOETBAL - FC Emmen zakte gisteravond individueel, maar ook als collectief, door de ondergrens in Helmond. De ploeg van trainer Dick Lukkien had het aan debutant Kjell Scherpen te danken dat het niet op een monsterscore werd getrakteerd. De 17-jarige sluitpost, die speelde omdat Dennis Telgenkamp met griep op bed lag, was dan ook het enige lichtpuntje aan Emmen-zijde.

Ik heb er aardig wat uitgehaald, maar helaas was dat niet genoeg Kjell Scherpen

Zwak FC Emmen onderuit in Helmond: 3-1

Of ik Haydary eerder had moeten brengen? Dat idee heb ik niet. Ook na zijn invalbeurt gebeurde er niet veel Dick Lukkien

"Hij verdient de complimenten", aldus Dick Lukkien kort na afloop van de wedstrijd. "Ik geef het je te doen, als 17-jarige debuteren. Hij kreeg het vanochtend te horen, zal ongetwijfeld gespannen zijn geweest, maar deed het naar behoren. Zeker na de 3-1 behoedde hij ons voor een afstraffing."Scherpen zelf reageerde, zoals iedereen hem bij FC Emmen kent, nuchter na zijn debuut. "Ik vond het redelijk gaan, maar ik kan natuurlijk moeilijk blij zijn na een 3-1 nederlaag. Of ik vind dat het team mij in de steek liet vandaag? Nee, zo kijk ik niet. We zijn een team en ook ik heb niet alles goed gedaan vanavond."Dick Lukkien vond dat zijn ploeg na een minuut of dertig door de ondergrens zakte. "We waren ondermaats aan de bal, al moet ik daarvoor ook de credits aan Helmond Sport geven dat ons goed bestudeerd heeft en ons totaal niet lieten opbouwen. Daarnaast waren alle tweede ballen voor Helmond Sport en dat is toch vaak wel een graadmeter, waarin duidelijk wordt wie het slimst speelt en wie het meest gretig is." In de laatste drie duels pakte Emmen slechts één punt, maar volgens Lukkien is er geen sprake van een dip. "Ik ga er vanuit dat dit een incident is. Tegen Jong AZ was het ook niet goed, maar hadden we een punt kunnen pakken en vorige week tegen Oss hadden we gewoon moeten winnen."De oefenmeester van FC Emmen wachtte tot de 66e minuut met wisselen. Kort nadat de thuisclub op 2-1 was gekomen bracht hij Omran Haydary voor Anco Jansen. Op dat moment was Emmen al meer dan een half uur niet meer gevaarlijk geweest. "Of ik hem eerder had moeten brengen? Tja, zeg het maar. Dat idee heb ik nu niet, want ook nadat hij in de ploeg kwam gebeurde er niet veel. Ik had ook niet het idee dat er voor de 2-1 meer ruimte was voor ons dan erna. Ik blijf erbij dat het vandaag al met al gewoon niet goed genoeg was om hier met een resultaat te vertrekken."