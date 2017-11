Jongen (17) vermist vanuit Aalden

AALDEN - De politie is op zoek naar de 17-jarige Mohammad Radwan Albarzawi.

De Syrische jongen woont in Aalden, maar sinds woensdag is hij spoorloos. Volgens de politie droeg Mohammad een zwarte jeans, zwarte jas en een zwarte rugzak toen hij vertrok.De politie hoopt dat mensen die Mohammad hebben gezien, of die tips hebben, zich melden.