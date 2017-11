'Of Eelde in de problemen komt, is koffiedik kijken'

EELDE - Komt de toekomst van Groningen Airport Eelde in gevaar als de stad Groningen met 'slechts' zes miljoen over de brug komt?

"Of Eelde in de problemen komt, dat kun je van tevoren niet zeggen. Dat is echt koffiedik kijken", zegt gedeputeerde Cees Bijl. Hij is voorzitter van de aandeelhouders van het Drentse vliegveld.De gemeente Groningen wil zes miljoen euro uittrekken voor Groningen Airport Eelde, in plaats van de afgesproken twaalf miljoen. Dat staat in een brief die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Cees Bijl wil er eigenlijk nog niet te veel over kwijt. "Het is eerst wachten op de definitieve besluitvorming", reageert Bijl. Ondertussen leven bij verschillende partijen in de Groninger politiek al wel zorgen over de toekomst van Eelde, meldt RTV Noord Bijl vindt het niet zijn taak om de gemeente nog snel op andere gedachten proberen te brengen. "Het is aan Groningen. Ik zou het ook raar vinden als Groningen zich omgekeerd met ons zou bemoeien. Dus dat doe ik andersom ook niet."Voor de noodlijdende luchthaven ligt een toekomstplan klaar waarvoor 46 miljoen euro nodig is. De vijf aandeelhouders zouden dit bedrag samen moeten ophoesten. Assen, Tynaarlo en de provincies Drenthe en Groningen hebben al besloten bij te dragen. De stad Groningen bezit 26 procent van de aandelen, wat neer komt op een bijdrage van 12 miljoen.