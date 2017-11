Verdachten opgepakt voor inbraak bij aangereden caravanhandelaar Emmer-Compascuum

EMMER-COMPASCUUM - Twee mannen zijn vorige week opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een inbraak bij caravanhandelaar Jeroen Prins in Emmer-Compascuum.

Op Eerste Kerstdag namen dieven tienduizenden euro's, munten, goud, tablets, laptops, gereedschap en mobiele telefoons mee. Prins loofde een beloning uit van tienduizend euro Prins werd onlangs benaderd door iemand die meer informatie zou hebben. Hij maakte een afspraak en seinde ook de politie in. Twee mannen kwamen opdagen, zij hadden spullen bij zich die waren gestolen tijdens de inbraak.De politie heeft ze vorige week woensdag opgepakt voor heling. Het gaat om een man van 49 jaar uit Stadskanaal en een man van 59 jaar uit Musselkanaal. Inmiddels zijn de mannen verhoord en weer op vrije voeten.Een politiewoordvoerder laat weten dat de twee nog wel verdachte zijn en dat verder onderzoek moet uitwijzen op welke manier ze betrokken zijn bij de inbraak op Eerste Kerstdag.Ondernemer Jeroen Prins kwam vorig jaar november in het nieuws, omdat hij moedwillig zou zijn aangereden door een plaatsgenoot. De bestuurder van de auto werd in juni vrijgesproken , vanwege gebrek aan bewijs.Volgens Prins is duidelijk geworden dat de man die hem aanreed, ook iets te maken heeft met de inbraak. Maar de politie kan vooralsnog niet zeggen of er een verband is tussen beide incidenten.