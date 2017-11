Burgemeester Emmen baalt van samenvallen verkiezingen en referendum

EMMEN - Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen is er niet over te spreken dat het referendum over de sleepwet samenvalt met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart volgend jaar.

"De gemeenteraadsverkiezingen zijn het hoogtepunt in het lokale bestuur. Eigenlijk moet daar alle aandacht naar uit gaan", vindt de burgemeester. In de aanloop naar de verkiezingen, zal ook het referendum over de sleepwet veel aandacht gaan opeisen, vreest Van Oosterhout.In een tweet uit de burgemeester zijn ongenoegen. Hij is bang dat 'belangrijke lokale onderwerpen te weinig aandacht te krijgen'.Van Oosterhout zegt niet de enige te zijn die zich ergert aan het samenvallen van het referendum met de verkiezingen en zegt bijval te krijgen van collega's. "Maar het Rijk gaat erover. Het is zoals het is. Maar het is niet verkeerd om je ongenoegen te benoemen."Nu het referendum en de gemeenteraadsverkiezingen op dezelfde dag zijn, verwacht Van Oosterhout niet een hogere opkomst. "Het zou toch niet zo kunnen zijn dat de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen hoger is, omdat er tegelijkertijd een referendum is? Andersom zou ik het me nog wel een beetje kunnen voorstellen."De burgemeester had het een goed idee gevonden als mensen via een speciale stem-app hun stem konden uitbrengen voor het referendum. Emmen is een van de vijf gemeenten die bezig zijn met de ontwikkeling van zo'n app