Ruim 1.400 Drentse vrijwilligers steken handen uit de mouwen op Natuurwerkdag

HOOGHALEN - Tientallen handschoenen, zagen en snoeischaren kwamen er vandaag in de Drentse natuur aan te pas tijdens de Natuurwerkdag.

Tijdens de achttiende editie van de landelijke dag, werd er op 58 plaatsen in Drenthe hard gewerkt. Hooghalen deed voor de eerste keer mee en tientallen vrijwilligers van alle leeftijden verzamelden zich vanochtend op de zandverstuiving in het bos.Na een toespraak van gedeputeerde Henk Jumelet en wethouder Gert Jan Bent trokken de vrijwilligers de bossen in. "We gaan hier de paden vrijmaken", zegt vrijwilliger Henk Oldenkamp uit Hooghalen. "Het is niet alleen het opruimen, ook het sociale gedeelte.""We zijn met een mooi stel", zegt een vrijwilliger, die de paden van takken en kleine bomen vrijmaakt. "Dus het schiet mooi op, we krijgen het er lekker warm van. Vele handen maken licht werk.""Aan de ene kant onderhouden we de natuur ermee, aan de andere kant gaat het ook om betrokkenheid bij het landschap en de natuur", legt directeur van Landschapsbeheer Drenthe, Erik de Gruijter, uit. "Mensen denken dat natuur er gewoon is en dat het vanzelfsprekend is. Dat is niet zo, je moet er echt iets voor doen."En dat lijken steeds meer mensen te beseffen, want de Natuurwerkdag kent een groei. Achttien jaar geleden waren er een paar honderd vrijwilligers op 22 locaties aan het werk. Vandaag zijn dat er bijna 1.500, op bijna zestig locaties door de hele provincie. "Het zou mooi zijn, als er zoveel mogelijk mensen in heel Nederland mee zouden doen", eindigt De Gruijter.