Leerlingen Hondsrug College in Emmen ontwikkelen reken-app Ruben de Koning en Bram Bosch (foto: Hondsrug College)

EMMEN - Leerlingen van het Emmer Hondsrug College hebben een reken-app ontworpen waarmee basisschoolleerlingen beter leren rekenen in een hoog tempo, ofwel automatiseren.

Ruben de Koning en Bram Bosch, beide vwo-6 leerlingen, ontwikkelden de app, RekenRots, samen met de onderwijskundigen Marianne Espeldoorn en Johanna Jager. Bij de app hoort een kist met voorwerpen die het rekenen voor de kinderen leuker maakt.



Aandacht voor leren automatiseren

Beide vrouwen zijn gespecialiseerd in de begeleiding van leerkrachten bij het rekenonderwijs. Ze constateerden dat de huidige rekenmethoden onvoldoende aandacht hebben voor het leren automatiseren. "Kinderen kunnen vaak wel rekenen, alleen niet zo snel. Met doelgerichte oefeningen is dit probleem meestal op te lossen. Leerkrachten improviseren momenteel meestal zelf iets maar dat is een tijdrovende en inefficiënte manier van werken," legt Marianne Espeldoorn uit.



Technasium

Het technasium van het Emmer Hondsrug College werd daarom om hulp gevraagd bij de ontwikkeling van een reken-app. Bram en Ruben ontwikkelden daarop de app waarmee leerkrachten hun leerlingen goed kunnen laten oefenen met de basisvaardigheden zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De onderwijskundigen zorgden voor de inhoud en de Hondsrug-leerlingen maakten er een digitaal geheel van. "Het mooie is dat de leerkracht zelf kan bepalen welke oefeningen de leerlingen nodig hebben."



Uitdaging

Voor beide Hondsrug-leerlingen was de klus een pittige maar mooie uitdaging. "We hadden nog nooit eerder zoiets gedaan en moesten dus alles uitzoeken. Een pittige klus maar wel eentje om reuze trots op te zijn," aldus een glunderende Ruben. Hondsrug-docent Henri Pragt steekt de waardering voor zijn pupillen niet onder stoelen of banken. "Deze vwo-leerlingen hebben een prestatie op hbo-niveau geleverd. Ik weet zeker dat ze het nog ver gaan schoppen, chapeau!"