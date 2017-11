Deel dit artikel:











CSVC brengt Achilles 1894 tweede nederlaag toe Fel duel bij CSVC tegen Achilles 1894 (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - CSVC heeft Achilles 1894 getrakteerd op de tweede nederlaag van dit seizoen. Na 90 minuten stond er een 3-1 eindstand op het scorebord.

Geschreven door René Posthuma

De beginfase was voor de ploeg uit Coevorden, zonder dat het uitgespeelde kansen kreeg. Achilles 1894 was gevaarlijk in de omschakeling, maar bij de Assenaren ontbrak vaak de laatste pass.



Voorsprong

In de 24ste minuut nam de thuisploeg de leiding. Achilles doelman Raymond Tienkamp kreeg een lange bal niet onder controle, waarna Dylan Huizing dankbaar profiteerde (1-0).



Twee minuten later voorkwam CSVC doelman Rogier Assen een snelle gelijkmaker. Oog in oog met Eddy Koopman hield Assen de Assenaren op de nul.



Weer Huizing

Direct na rust kwam de thuisploeg op 2-0. Weer strafte Huizing een fout van de Asser doelman af. En net als in de eerste helft miste twee minuten later Koopman een grote kans voor de gasten. Na de 3-0 van Cas Last was de wedstrijd gespeeld en scoorde Koopman in blessuretijd de eretreffer voor Achilles (3-1)



CSVC heeft na zeven wedstrijden negen punten. Achilles heeft een wedstrijd minder gespeeld en blijft op twaalf punten staan. De gestaakte wedstrijd tegen Tiendeveen is nog niet in de stand verwerkt.



Wachten op KNVB

De gemolesteerde grensrechter Hakkeling was wel bij het duel aanwezig, maar liet het vlaggen aan iemand anders over. Tiendeveen en Achilles 1894 zijn nog in afwachting op het oordeel van de KNVB. Beide clubs moeten voor maandag nog met aanvullende verklaringen komen en verwachten, in de loop van volgende week, een uitspraak van de voetbalbond.