Deel dit artikel:











Lage energierekening in oud huis wel degelijk mogelijk De boerderij uit 1850 in Ruinerwold die wordt verbouwd tot duurzame woning(foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe) Bert Dussel uit Assen (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe) Wouter de Noo uit Ruinerwold (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

ASSEN/RUINERWOLD - In 55 Drentse woningen was er vandaag open huis tijdens de Duurzame Huizenroute. De bewoners gaven rondleidingen en beantwoordden vragen over het duurzamer maken van hun bestaande woning.

De boerderij uit 1850 van de familie De Noo uit Ruinerwold was één van de huizen die was open gesteld. "We willen graag oude elementen behouden en het huis van binnen zo duurzaam mogelijk maken", zegt Wouter de Noo.



Comfort en sfeer

De Noo en zijn gezin zijn al anderhalf bezig om de oude boerderij weer bewoonbaar te maken. Hij schat dat ze over ongeveer een half jaar hun intrek kunnen nemen in het huis. Nul-op-de-meter zit er niet in, daarvoor zijn er teveel tochtplekken en kieren om te dichten. Maar met isolatie en een warmtepompinstallatie komen ze een heel eind.



Bert Dussel heeft de klus al geklaard. Zijn twee-onder-één-kapwoning in Assen uit 1949 is na een verbouwing van drie jaar nu bijna energieneutraal. Hij heeft de vloer volledig geïsoleerd, de kozijnen vervangen en een deel van het dak. Op het dak van de schuur liggen zonnepanelen. "Van binnen is het eigenlijk nieuwbouw, maar de buitenkant is origineel. We hebben comfort en een lage energierekening", zegt Dussel.



Heel Drenthe energieneutraal

De provincie heeft de ambitie dat iedereen in Drenthe in 2040 energieneutraal woont. Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra is dat haalbaar. "Ik zie steeds meer mensen die ermee aan de slag gaan. Wij stimuleren de verbouwing met een goedkope lening en door de besparing op de energielasten kost het uiteindelijk niets", zegt Stelpstra.



Volgende week is er nog een Duurzame Huizenroute. Aan deze vijfde editie doen landelijk 900 woningen mee. In Drenthe doen dit jaar voor het eerst alle Drentse gemeenten mee.