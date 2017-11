Deel dit artikel:











Drenthe Plat: al veertig jaar humor in dialect Fred en Angie Rootveld van Drenthe Plat (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

BOVENSMILDE - Drenthe Plat bestaat veertig jaar. En dat vieren Fred en Angie Rootveld met een serie optredens in de provincie. Gisteravond traden ze op in buurtcentrum De Spil in Bovensmilde.

"Humor ligt op straat. Je moet het alleen wel zien en oppakken. Dat doen wij al veertig jaar en met veel plezier. Wat is er nou mooier dan mensen een avond laten lachten", zegt Fred.



Ze wonen in het Twenste Bornerbroek, maar Angie is geboren en getogen in Buinen. Humor is volgens hen universeel, al zijn er wel verschillen. "Groningers lachen om grappen met seks en in Twente kunnen ze meer hebben dan in Drenthe", aldus Fred.



De familie Rootveld is zeer productief, zo blijkt uit de vijftien lp's, twaalf cd's en zeven dvd's die er zijn verschenen van Drenthe Plat.



Zolang ze er fysiek toe in staat zijn blijven ze optreden. Maar als ze stoppen staan zoon Bobby en zijn vrouw Sanna klaar om hen op te volgen. De jongste telg Levi, die momenteel leert lopen, wordt ook al klaar gestoomd voor het podium. "Aan het einde van de voorstelling gaat hij op het podium staan en buigt hij voor het publiek", zegt Fred.