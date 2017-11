A32 bij Havelte afgesloten na ongeluk [update]

HAVELTERBERG - De snelweg A32 tussen Steenwijk-Zuid en de afrit Havelte is afgesloten geweest na een ongeluk.

Twee auto's botsten door nog onbekende oorzaak op elkaar, is te lezen op RTV Oost . Een van de auto's belandde op zijn kop op de weg. Eerst werd gedacht dat iemand bekneld zat in de auto, maar dat bleek niet zo te zijn. Of er iemand gewond is geraakt is niet bekend.