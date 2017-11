Gelukkige goals bezorgen HZVV belangrijke overwinning

VOETBAL - Na zes wedstrijden zonder zege mocht HZVV weer eens drie, belangrijke, punten bijschrijven. Op eigen veld waren de Hoogeveners met 2-1 te sterk voor NSC Nijkerk.

Bij rust was het nog 0-1 op sportpark Bentinckspark. De eerste helft lag geruime tijd stil vanwege een blessure van de assistent-scheidsrechter, die uiteindelijk werd vervangen. In dat eerste deel leek HZVV Jos Fidom (enkelblessure) behoorlijk te missen. Frank Strijker - die andere goalgetter in Hoogeveense dienst -, had eerder die dag vijfmaal gescoord in het tweede team, maar hij zit na zijn knieblessure nog niet bij de hoofdmacht.Na rust kantelde de wedstrijd. HZVV trok het initiatief naar zich toe en Yoran Popovic en invaller Milan Ronkes bogen met twee gelukkige goals de achterstand om in een 2-1 overwinning. Met name de goal van Ronkes was curieus, want zijn eerste balcontact rolde door de benen van de blunderende keeper. Yannick Manusiwa moest in de slotfase nog met rood van het veld.HZVV staat tiende in de Hoofdklasse B met twaalf punten uit tien duels.