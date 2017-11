Deel dit artikel:











Mannen Sudosa-Desto komen net tekort in Zwolle Mannen Sudosa-Desto moeten zege aan VC Zwolle 2 laten (archieffoto RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Op bezoek bij VC Zwolle 2 hebben de mannen van Sudosa-Desto een nipte 3-2 nederlaag geleden. Wisten de Assenaren vorige week in de beslissende vijfde set met het kleinst mogelijke verschil af te rekenen met EVV (15-13), dit keer moest de Drentse subtopper toezien hoe middenmoter VC Zwolle 2 de beslissende punten won (16-14).

Setstanden: 20-25, 25-15, 16-25, 25-17, 16-14.



Sudosa-Desto heeft zeventien punten uit zes duels en staat daarmee vierde in de eerste divisie A.



Zege vrouwen Sudosa-Desto en Tjoba

De vrouwen van Sudosa-Desto speelden de uitwedstrijd tegen Dynamo Tubbergen en ook hier kwam er een vijfde set aan te pas. Net als vorige week tegen VCV wist de ploeg van Mark Afman die set - en dus ook de overwinning - binnen te slepen. Setstanden: 25-22, 21-25, 26-24, 17-25, 9-15. Sudosa-Desto staat met vijftien punten uit zes duels vierde in de eerste divisie A.



In diezelfde klasse won het Klazienaveense Tjoba met 1-3 van middenmoter Dash (15-25, 17-25, 28-26, 20-25). Na de zege in Vorden vindt Tjoba zichzelf met tien punten uit zes duels terug op de negende plaats.