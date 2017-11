Deel dit artikel:











Irene Schouten wint linke finale marathon Heerenveen Veel geduw en getrek in de finale bij de vrouwen (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Irene Schouten heeft de derde marathon van het seizoen in Heerenveen gewonnen. De wedstrijd van de vrouwen over 80 rondes eindigde in een massasprint waarin veel geduwd en getrokken werd.

Geschreven door Karin Mulder

Annouk van der Weijden eindigde op de tweede plaats. Iris van der Stelt sprintte naar de derde plaats. Van der Stelt behoudt het oranje leiderspak.



Linke finale met veel valpartijen

Elma de Vries uit Meppel was de beste Drentse op de dertiende plaats. Janneke Ensing uit Gieten mengde zich niet in de eindsprint. "Sommigen willen er gewoon geen harde wedstrijd van maken en dan krijg je gewoon een linke finale met veel valpartijen. En veel duwen en trekken. Dat hoort er gewoon niet bij. Je moet je benen laten spreken en niet je bovenlichaam erbij gebruiken. Ik kreeg ook paar keer een duw en een tik, maar ik ga geen risico's nemen. Ik heb wat belangrijkers op het programma staan